Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... L'énorme coup de gueule de Stroll contre la FIA !

Publié le 10 février 2022 à 18h35 par A.M.

Deux mois après la polémique qui a émaillé le Grand Prix d'Abu Dhabi, Lance Stroll ne manque pas de pousser un coup de gueule contre la FIA.

La page n'est pas encore tournée. Deux mois après les derniers tours totalement fous du Grand Prix d'Abu Dhabi, les doutes subsistent concernant les décisions de la FIA. Et pour cause, Michael Masi, directeur de course, a été critiqué pour ses choix sous le régime de voiture de sécurité. Dans un premier temps, il avait décidé de ne pas permettre aux retardaires de se dédoubler, avant de finalement autoriser seulement ceux placés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, afin de permettre à la course de repartir pour seulement un tour, mais simplement pour offrir une lutte entre les deux prétendants au titre. Et visiblement, cela n'a pas du tout plu à Lance Stroll.

«Il est ridicule que n’ayons pas repris la course comme nous aurions dû la reprendre»