Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La grosse sortie de Vettel sur la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 10 février 2022 à 17h35 par B.C.

Alors que la dernière course de la saison 2021 fait encore parler, Sebastian Vettel souhaite de son côté tourner la page.

Près de trois mois après le Grand Prix d’Abu Dhabi, la victoire de Max Verstappen fait encore parler. Lewis Hamilton semblait en effet s’envoler vers la victoire avant l’irruption de la voiture de sécurité, puis la décision de Michael Masi, directeur de course de la FIA, qui a d'abord interdit les pilotes retardataires à se dédoubler avant de finalement autoriser à le faire seulement ceux placés entre Max Vertsappen et Lewis Hamilton. Ainsi, cela a favorisé le Néerlandais de chez Red Bull, qui a remporté le premier titre de sa carrière, tandis que Michael Masi est depuis sous le feu des critiques. À l’occasion de la présentation de la nouvelle Aston Martin AMR22 , Sebastian Vettel a réagi à cette polémique, estimant de son côté qu’il était temps de tourner la page, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il y a beaucoup de controverses concernant la dernière course mais ça ne devrait pas être le cas »