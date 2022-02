Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen envoie un message clair à Lewis Hamilton !

Publié le 9 février 2022 à 19h35 par A.M.

Alors que Red Bull a présenté sa nouvelle monoplace, Max Verstappen s'est dit prêt à attaquer 2022 comme il a terminé 2021. Lewis Hamilton et Mercedes sont prévenus.

Ce mercredi, c'est au tour de Red Bull de présenter sa nouvelle monoplace, la RB18, qui aura la lourde tâche de permettre à Max Verstappen de conserver son titre. Le pilote néerlandais sort d'une saison éreintante durant laquelle il aura livré une énorme bataille face à Lewis Hamilton. D'ailleurs, avant l'entame du dernier tour de la saison, c'est le Britannique qui était virtuellement Champion du monde. La suite, tout le monde la connaît désormais. Et visiblement, Max Verstappen est reposé et bien prêt à en découdre pour une nouvelle saison face à Lewis Hamilton, qui sera bel et bien sur la grille cette saison.

Verstappen est prêt à en découdre