Formule 1 : Le patron de la F1 répond à l’annonce de Lewis Hamilton !

Publié le 9 février 2022 à 11h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton a annoncé son grand retour, cette annonce a visiblement soulagé Stefano Domenicali, patron de Liberty Media, propriétaire des droits de la F1.

Après de très longues semaines de silence radio, Lewis Hamilton est enfin réapparu. Sur les réseaux sociaux, le pilote Mercedes a fait une très grosse annonce, lâchant : « J’ai disparu. Maintenant, je suis de retour ! ». Cette sortie du Britannique était très attendue. Alors que Lewis Hamilton avait disparu des écrans radars suite à sa défaite face à Verstappen, les rumeurs annonçaient une possible retraite. Cela ne devrait finalement pas être le cas…

« Lewis est un atout incroyable non seulement pour notre sport mais aussi pour le monde »