Formule 1 : L'énorme constat de Verstappen sur l’échec d’Hamilton à Abu Dhabi !

Publié le 8 février 2022 à 15h35 par Th.B.

À deux doigts de rafler un huitième titre de champion du monde en décembre dernier, Lewis Hamilton a vu Max Verstappen se mettre en travers de lui et de l’histoire. Quelques semaines après cette course au dénouement polémique, le Néerlandais a tenu à relativiser.

Alors qu’il aurait pu entrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1 en devenant le premier pilote à remporter huit titres de champion du monde, Lewis Hamilton a échoué dans les derniers virages du Grand Prix d’Abu Dhabi. En effet, Max Verstappen lui a chipé ce titre au terme d’une course rocambolesque en décembre dernier. Ce fut le premier sacre du pilote néerlandais de Red Bull âgé de 24 ans. Mais Verstappen peut-il comprendre la déception d’Hamilton d’avoir échoué si près du but ? Lors d’un entretien pour The Guardian, la figure de proue de Red Bull a fait passer un message clair.

« Sept titres avec vous… Je pense que ce n’est pas si mal, n’est-ce pas ' »