Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Red Bull pour Verstappen !

Publié le 10 février 2022 à 9h35 par T.M.

Grâce à son titre de champion du monde, Max Verstappen arborera le 1 en 2022. Un chiffre que Red Bull n’entend clairement pas lâcher.

Au terme d’un incroyable et intense bataille avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 en 2021. Un titre qui lui donne la possibilité de prendre le 1 pour sa monoplace. Un privilège accepté par le Néerlandais. Fini donc le 33 en 2022 pour Verstappen, place maintenant au 1. La mission sera alors de le conserver pour la saison prochaine et Red Bull espère bien l'avoir encore en 2023.

« On a le numéro 1 sur la voiture, on veut le garder »