Formule 1 : Daniel Ricciardo annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 11 février 2022 à 16h35 par B.L.

Après avoir vécu une année mitigée avec McLaren, Daniel Ricciardo espère rebondir en 2022 avec l'écurie britannique. L'Australien estime que lui et son équipe seront mieux préparés que la saison dernière.

Daniel Ricciardo sort d'une saison en dents de scie avec McLaren. Malgré une victoire sur le Grand Prix de Monza au mois de septembre dernier, l'Australien a terminé l'année à une décevante 8e place au classement général. Néanmoins, Daniel Ricciardo ne manque pas d'ambition pour 2022. Le pilote de 32 ans assure que McLaren sera prête à en découdre dès les premiers tours de piste.

« Je pense que nous sommes suffisamment bons pour être compétitifs plus ou moins immédiatement »