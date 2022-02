Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Carlos Sainz Jr sur son duo avec Charles Leclerc !

Publié le 13 février 2022 à 20h35 par P.L. mis à jour le 13 février 2022 à 20h39

Associé à Charles Leclerc en 2021, Carlos Sainz Jr a rapidement noué une assez bonne relation avec le Monégasque. D'ailleurs, selon l'Espagnol, ils forment la meilleure paire de pilotes au monde actuellement

En 2021, Ferrari a dû trouver un remplaçant à Sebastian Vettel. De ce fait, la Scuderia s’est attachée les services de Carlos Sainz Jr, auteur de bonnes prestations avec McLaren en 2020. Et l’Espagnol semble s’être rapidement fait à sa nouvelle monoplace, puisqu’il a terminé la saison 2021 à la cinquième place, derrière les Mercedes et les Red Bull mais bien devant son nouveau coéquipier Charles Leclerc. D’ailleurs, pour Carlos Sainz Jr, son association avec le Monégasque est la meilleure qui puisse exister en Formule 1 actuellement, et ce, grâce à leur relation, leurs points communs et leurs qualités.

Pour Sainz Jr, son duo avec Leclerc est le meilleur du monde actuellement