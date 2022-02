Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Les vérités de Ricciardo sur la polémique d’Abu Dhabi !

Publié le 12 février 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 12 février 2022 à 19h36

Lors de la dernière course de 2021, Lewis Hamilton s'est incliné dans le dernier tour face à Max Verstappen après une décision discutable du directeur de course. Spectateur de la scène, Daniel Ricciardo a eu une petite pensée pour le Britannique, impuissant.

En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une intense rivalité pour le titre de champion du monde. Les deux pilotes se sont tenus tête à chaque course, au point que tout a dû se jouer lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Alors que Lewis Hamilton semblait filer vers un huitième sacre mondial, l’accident de Nicholas Latifi et une décision de Michael Masi, le directeur de course, ont totalement rebattu les cartes. Finalement, Max Verstappen a pu refaire son retard et s’est finalement imposé dans le dernier tour pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, au grand désarroi de Lewis Hamilton. Spectateur de la scène depuis le peloton, Daniel Ricciardo a avoué avoir eu de la compassion pour le Britannique à ce moment-là.

« Je savais que Lewis ne pourrait rien faire. A ce moment-là, j’ai eu beaucoup de compassion pour lui »