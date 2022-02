Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr affiche un énorme regret avec Michael Schumacher !

Publié le 13 février 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 13 février 2022 à 18h37

Recruté par Ferrari en 2021, Carlos Sainz Jr a eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur Michael Schumacher, septuple champion du monde avec l'écurie italienne. De ce fait, l'Espagnol aurait bien aimé faire équipe avec lui pour apprendre à le connaître davantage.

En 2021, Carlos Sainz Jr a réalisé l’un de ses rêves d’enfance en s’engageant avec Ferrari pour pallier le départ de Sebastian Vettel. Et l’Espagnol semble s’être rapidement adapté à sa nouvelle équipe puisqu’il a terminé la saison à la cinquième place du classement général, bien devant son coéquipier Charles Leclerc. Mais depuis qu’il est arrivé au sein de la Scuderia , Carlos Sainz Jr a également beaucoup entendu parler d’un certain Michael Schumacher, septuple champion du monde avec l’écurie italienne. Ainsi, le pilote de 27 ans aurait bien aimé connaître un peu plus personnellement la légende allemande de la Formule 1.

«C’est un homme que j’aurais aimé connaître, avoir comme coéquipier»