Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Carlos Sainz Jr sur son avenir chez Ferrari !

Publié le 11 février 2022 à 10h35 par B.L.

Auteur d'une saison satisfaisante en 2021 avec Ferrari pour sa première année au sein de la Scuderia, Carlos Sainz Jr se projette déjà sur le long terme avec l'écurie italienne. L'Espagnol a partagé ses souhaits pour son futur.

Carlos Sainz Jr est épanoui chez Ferrari. Arrivé en 2021 au sein de l'écurie italienne, le pilote de 27 ans a réalisé de bonnes performances pour sa première saison sous les couleurs de la Scuderia . L'Espagnol a terminé l'année à la cinquième place du classement général, en montant à quatre reprises sur le podium. Et Carlos Sainz Jr ne compte pas s'arrêter là. L'Espagnol ne cache pas avoir d'énormes ambitions avec Ferrari pour les années à venir.

« Devenir champion du monde avec Ferrari est la plus grande des ambitions »