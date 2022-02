Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions de Pierre Gasly avec AlphaTauri pour 2022 !

Publié le 14 février 2022 à 13h35 par B.L.

Après avoir réalisé la meilleure année de sa carrière en 2021, Pierre Gasly a partagé des objectifs ambitieux pour la prochaine saison de Formule 1 avec AlphaTauri.

Pierre Gasly veut jouer les premiers rôles en Formule 1. En 2021, le Français a terminé à la 9e place du championnat du monde en inscrivant 110 points. Ainsi, le pilote de 26 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière sur le plan comptable. Mais Pierre Gasly ne compte pas s'arrêter là, puisque le coureur d'AlphaTauri a affiché d'énormes ambitions à l'occasion de la présentation de la nouvelle monoplace de l'écurie italienne ce lundi.

« Finir régulièrement dans le top 5 et même plus haut si la voiture est assez bonne pour ça »