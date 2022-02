Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo prend position pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 12 février 2022 à 21h35 par P.L.

Après sa défaite discutable qui lui a coûté le titre de champion du monde lors du dernier Grand Prix de 2021, Lewis Hamilton est depuis très énigmatique concernant son avenir. Daniel Ricciardo, lui, aimerait le voir sur la grille en 2022.

Lors du dernier Grand Prix de 2021, Lewis Hamilton a connu une véritable désillusion. Alors qu’il filait tout droit vers un huitième sacre mondial, l’accident de Nicholas Latifi et une décision discutable de Michael Masi, le directeur de course, ont permis à Max Verstappen de rattraper le Britannique pour finalement le dépasser dans le dernier tour et s’imposer pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Lewis Hamilton, lui, s’est longtemps terré dans le silence après cette défaite qui a fait polémique avant de faire son retour sur les réseaux sociaux récemment. En Formule 1, nombreux sont ceux qui aimeraient revoir le septuple champion du monde sur les pistes en 2022. Daniel Ricciardo en fait partie.

« En tant que pilote et fan de F1, je veux le revoir sur la grille »