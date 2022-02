Formule 1

Formule 1 : Red Bull lâche un message fort sur le retour de Lewis Hamilton !

Publié le 10 février 2022 à 10h35 par T.M.

Après une longue absence, Lewis Hamilton est enfin réapparu. De quoi soulager les fans du Britannique, mais aussi Helmut Marko, dirigeant de Red Bull.

Suite à la défaite de Lewis Hamilton face à Max Verstappen en 2021, le pire était envisagé pour le pilote britannique. En effet, alors que celui-ci avait disparu des écrans radars, on craignait une possible retraite et ce malgré un contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes. Finalement, Hamilton est réapparu, levant ainsi les doutes concernant son avenir en Formule 1. Une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris chez Red Bull.

« J’aurais été déçu de ne plus le voir en F1 »