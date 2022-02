Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La Commission communique sur la polémique d’Abu Dhabi !

Publié le 14 février 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 14 février 2022 à 18h38

La décision de Michael Masi lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a permis à Max Verstappen de s'imposer face à Lewis Hamilton, a créé une véritable polémique. Le président de la FIA ne devrait plus tarder à se prononcer sur le sujet après la réunion de la Commission F1 ce lundi.

La saison 2021 a connu une fin remarquée. Lors du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen se jouaient le titre de champion du monde. Le Britannique semblait filer droit vers un huitième sacre mondial puisqu’il possédait une avance considérable sur le Néerlandais pendant presque toute la durée de la course. Mais l’accident de Nicholas Latifi dans les derniers tours a totalement rebattu les cartes. Suite à une décision discutable du directeur de course, Michael Masi, Max Verstappen a finalement pu refaire son retard sur Lewis Hamilton avant de s’imposer pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. La victoire du pilote de Red Bull n’a pas manqué de faire polémique suite à la prise de décision controversée de Michael Masi. Depuis, une enquête est menée sur le Grand Prix d’Abu Dhabi. Et le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, devrait se prononcer prochainement.

«Le président de la FIA présentera le plan d’action dans les prochains jours»