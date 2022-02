Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Lando Norris sur sa prolongation chez McLaren !

Publié le 14 février 2022 à 10h35 par B.L.

Lando Norris a récemment prolongé son contrat avec McLaren. Le pilote de 22 ans a évoqué les raisons qui l'ont motivé à poursuivre sa carrière au sein de l'écurie britannique.

L'aventure continue pour Lando Norris chez McLaren. Présent depuis ses débuts en Formule 1 en 2019 chez l'écurie britannique, le pilote de 22 ans a dernièrement renouvelé son bail jusqu'en 2025 avec son équipe de toujours. Alors que Lando Norris devrait voir son salaire augmenter en conséquence, le natif de Bristol a assuré qu'il ne prolongeait pas uniquement avec McLaren pour des raisons financières.

« Mon bonheur et mon plaisir passent avant tout »