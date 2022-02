Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Abu Dhabi… L’énorme annonce de George Russell !

Publié le 13 février 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que Mercedes a connu une grosse déconvenue lors du Grand Prix d’Abu Dhabi la saison dernière, l’écurie de Lewis Hamilton aurait visiblement à coeur d’oublier cela et la motivation serait au rendez-vous pour 2022.

En 2021, c’est dans le dernier tour du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi, de la saison que Max Verstappen a été sacré champion du monde au grand dam de Lewis Hamilton. Un sacre qui n’a toutefois pas manqué de faire polémique, notamment du côté de chez Mercedes. En effet, l’écurie emmenée par Toto Wolff a crié au scandale devant les décisions de course qui auraient donc favori le titre de Verstappen. Une grosse déconvenue que Mercedes veut désormais oublier selon les dires de George Russell qui vient de rejoindre l’écurie.

« Il y a tellement de motivation et de feu dans toute l'usine pour rebondir »