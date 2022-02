Formule 1

Formule 1 : Plus aucun doute sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 15 février 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que l’incertitude a longtemps plané concernant l’avenir de Lewis Hamilton, il n’y aurait désormais plus aucune question à se poser à propos du pilote Mercedes.

En 2021, Lewis Hamilton a connu une terrible désillusion. Pensant remporter son huitième titre de champion du monde, le pilote Mercedes a finalement vu Max Verstappen le devancer dans le dernier tour du dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Un échec qui avait jeté un énorme coup de froid sur l’avenir du pilote Mercedes. En effet, celui-ci avait disparu des écrans radars, au point qu’une possible retraite de Lewis Hamilton soit évoquée, malgré un contrat jusqu’en 2023.

« Le 44 est de retour »