Formule 1

Formule 1 : Cet énorme aveu de Daniel Ricciardo sur Lando Norris !

Publié le 14 février 2022 à 21h35 par P.L. mis à jour le 14 février 2022 à 21h37

Alors que Daniel Ricciardo peinait à s'adapter à sa nouvelle monoplace, Lando Norris, lui, arrivait à tirer le meilleur parti de sa voiture. Le Britannique a d'ailleurs impressionné son coéquipier sur ce point.

Après quelques années de bons et loyaux services chez Renault, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren en 2021 pour pallier le départ de Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Toutefois, l’Australien a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe comme le montre sa place au classement général à l’issue de la saison (huitième). Mais McLaren a pu compter sur Lando Norris. Le Britannique a terminé l’année en sixième position. Et le pilote de 22 ans a également impressionné son coéquipier par sa capacité à pousser la monoplace à son maximum.

« J’ai été impressionné par ses compétences, par le niveau auquel il a amené la voiture »