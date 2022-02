Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La grosse sortie de Ricciardo sur la lutte pour le titre !

Publié le 14 février 2022 à 15h35 par B.L.

Alors que la Formule 1 va reprendre ses droits le 23 février prochain à Barcelone pour les essais de pré-saison, Daniel Ricciardo est revenu sur la lutte acharnée qui a eu lieu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en 2021.

L'issue de la saison 2021 de Formule 1 fait toujours autant parler d'elle. Le 12 décembre dernier à Abu Dhabi, Lewis Hamilton était bien parti pour remporter le huitième titre de champion du monde de sa carrière. Mais en raison de l'intervention de la voiture de sécurité à la fin de la course, le Britannique a été dépassé par Max Verstappen dans le dernier tour de piste. Ainsi, c'est le pilote de chez Red Bull qui a été sacré. Ancien coéquipier du Néerlandais au sein de l'écurie autrichienne entre 2016 et 2018, Daniel Ricciardo s'est prononcé sur la bataille entre Verstappen et Hamilton.

« Ils méritaient vraiment tous les deux le titre »