Formule 1

Formule 1 : Hamilton, accident… L’incroyable révélation de Latifi !

Publié le 16 février 2022 à 10h35 par T.M.

A l’origine de l’accident qui a coûté le titre de champion du monde à Lewis Hamilton en 2021, Nicholas Latifi a fait une incroyable révélation.

En tête du Grand Prix d’Abu Dhabi, le dernier de la saison 2021, Lewis Hamilton pensait s’envoler vers un huitième titre de champion du monde. Toutefois, tout a basculé dans les derniers tours suite à un accident de Nicholas Latifi. La suite, on la connait puisque Max Verstappen a profité des décisions de la direction de course pour devancer le pilote Mercedes et ainsi remporter son premier titre de champion du monde. L’accident de Latifi a donc eu de grosses répercussions, y compris pour le Canadien.

« C’est juste une triste partie du monde dans lequel nous vivons »