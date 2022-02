Formule 1

Formule 1 : Masi, titre… Cette grande annonce sur Verstappen !

Publié le 15 février 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde dans des conditions un peu particulières, le Néerlandais pourrait bien avoir à coeur de remédier à cela.

Il aura fallu attendre le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison pour voir Max Verstappen être sacré champion du monde en 2021. Un sacre qui n’a toutefois pas manqué de faire polémique. En effet, pour l’emporter, le Néerlandais a notamment profité des décisions de la direction de course pour prendre le meilleur sur Lewis Hamilton. De quoi un peu ternir son sacre, mais pour cette saison 2022, Jenson Button estime que Verstappen pourrait remédier à cela.

Verstappen a quelque chose à prouver ?