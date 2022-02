Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon affiche ses ambitions pour 2022 !

Publié le 17 février 2022 à 14h35 par T.M.

A quelques semaines de la reprise de la saison de Formule 1, Esteban Ocon en a dit plus sur ses objectifs.

Vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, Esteban Ocon avait réalisé une très belle saison au volant de son Alpine. Désormais, pour le coéquipier de Fernando Alonso, il va falloir confirmer pour cette saison 2022. Ocon arrivera-t-il à faire aussi bien ou mieux ? Pourra-t-il se mêler à la lutte entre les meilleurs aux côtés de Max Verstappen et Lewis Hamilton ?

« Faire toutes les courses en ayant aucun regret »