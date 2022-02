Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Romain Grosjean annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 17 février 2022 à 12h35 par B.L.

Ancien pilote de Formule 1, Romain Grosjean s'est prononcé sur la prochaine saison. Le Français estime que Lewis Hamilton et Max Verstappen devraient de nouveau jouer les premiers rôles.

En 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une bataille acharnée jusqu'à l'ultime Grand Prix de l'année à Abu Dhabi. Finalement, c'est le pilote Red Bull qui s'est imposé au détriment de son rival de chez Mercedes. Et pour l'ancien pilote de Formule 1 Romain Grosjean, aujourd'hui reconverti en Indycar, Lewis Hamilton devrait tout mettre œuvre pour tenter de conquérir son huitième titre de champion du monde en 2022. Le Français a ainsi livré ses pronostics pour la prochaine saison.

« Lewis va être revanchard »