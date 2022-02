Formule 1

Formule 1 : Hamilton et Mercedes vont bien engendrer d'énormes changements en F1 !

Publié le 15 février 2022 à 18h35 par A.M.

Alors que la fin de saison chaotique fait encore parler, Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, annonce que des décisions fortes ont été prises.

La saison 2021 a connu un dénouement qui devrait avoir des conséquences. Et pour cause, la gestion de la voiture de sécurité dans les derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi fait encore vivement polémique et a même semé le doute sur l'avenir de Lewis Hamilton qui s'est terré dans le silence pendant plusieurs semaines avant de revenir sur le devant de la scène ces derniers jours. Il faut dire que le pilote Mercedes n'a pas digéré la façon dont il a perdu le titre dans le dernier tour après la relance de la course. Par conséquent, de grands changements sont attendus par Lewis Hamilton, à l'image du départ de Michael Masi, le directeur de course. Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, confirme d'ailleurs qu'il va y avoir des changements.

La FIA annonce des changements