Formule 1

Formule 1 : L'annonce forte de Lewis Hamilton sur cette révolution en F1 !

Publié le 18 février 2022 à 18h35 par La rédaction

Alors que la FIA a dernièrement réalisé plusieurs changements, comme la mise à l'écart de Michael Masi et l'instauration d'un système d'analyse vidéo, Lewis Hamilton s'est exprimé sur les initiatives opérées par l'instance.

Après la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi le 12 décembre dernier, la FIA a tenu à apporter quelques modifications aux règlements de la Formule 1. Le président de l'instance, Mohammed Ben Sulayem, a dernièrement annoncé la mise en place d'un système d'analyse vidéo, semblable à la VAR dans le football. Michael Masi, très critiqué après avoir pris de nombreuses décisions polémiques au cours de la saison 2021, a lui été écarté de ses fonctions de directeur de course. Ce vendredi, Lewis Hamilton s'est alors prononcé sur ces multiples changements à l'occasion de son retour devant la presse.

« Il est bien de voir que la FIA agit pour faire des améliorations »