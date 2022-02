Formule 1

Formule 1 : Une retraite envisagée par Lewis Hamilton ? Il répond !

Publié le 18 février 2022 à 10h35 par T.M.

Pendant plusieurs semaines, l’avenir de Lewis Hamilton a été remis en question. Toutefois, le Britannique a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Suite au Grand Prix d’Abu Dhabi et la polémique qui a entrainé la perte de son titre de champion du monde, Lewis Hamilton avait totalement disparu des écrans radars. De quoi alors jeter un énorme froid sur son avenir. En effet, certains avaient alors évoqué l’idée d’une possible retraite du Britannique et ce même s’il était encore sous contrat jusqu’en 2023 avec Mercedes. Le doute était ainsi entier pour l’avenir de Lewis Hamilton, mais finalement, le septuple champion du monde sera bel et bien là pour la saison 2022.

« Je n’ai jamais dit que j’allais arrêter »