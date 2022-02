Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Après la polémique d'Abu Dhabi, la FIA installe la VAR en F1 !

Publié le 17 février 2022 à 18h35 par A.M.

Après avoir étudié le cas du Grand Prix d'Abu Dhabi, la FIA a pris de nombreuses mesures, à l'image de l'utilisation d'un système d'analyse vidéo similaire à la VAR dans le football.

Plus de deux mois après le Grand Prix d'Abu Dhabi, la FIA a pris des mesures importantes afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. Et pour cause, les derniers tours de l'ultime course de la saison n'ont pas manqué de faire polémique. Il faut dire que les quelques tours passés sous régime de voiture de sécurité ont créé d'énormes tensions. Le directeur de course Michael Masi a effectivement d'abord décidé que les retardataires n'avaient pas le droit de se dédoubler, avant de finalement autorisé simplement ceux entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, avant de relancer la course pour un seul tour qui a permis au Néerlandais, avec ses gommes tendres et neuves, de dépasser la Mercedes pour s'offrir le titre. Dans le même temps, Toto Wolff et Christian Horner hurlaient dans le casque de Michael Masi aux yeux du monde. Des changements étaient donc attendus et la FIA a d'abord annoncé le remplacement de Michael Masi ainsi que la suppression des communications radios entre la direction de course et les patrons d'écurie. Mais ce n'est pas tout.

La FIA change tout