Formule 1 : Après Hamilton, Russell prend la défense de ce pilote !

Publié le 19 février 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 19 février 2022 à 17h38

Après le Grand Prix d'Abu Dhabi, Nicholas Latifi a reçu plusieurs menaces de mort, le pilote de Williams étant en partie responsable, malgré lui, de la défaite de Lewis Hamilton face à Max Verstappen. George Russell n'a donc pas hésité, lui aussi, à prendre la défense de son ancien coéquipier.

En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une rivalité si intense que les deux pilotes ont dû attendre le dernier Grand Prix de l’année, à Abu Dhabi, pour se départager. Ayant l’avantage sur le Néerlandais pendant une bonne partie de la course, Lewis Hamilton semblait filer tout droit vers un huitième sacre mondial. Mais l’accident de Nicholas Latifi a totalement chamboulé l’issue du championnat. À la sortie de la voiture de sécurité, Michael Masi, le directeur de course, a pris une décision controversée qui a permis à Max Verstappen de rattraper son retard pour finalement s’imposer et devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Suite à cet évenement, Nicholas Latifi a reçu quelques menaces de mort. Lewis Hamilton n’a donc pas manqué de défendre le Canadien, affirmant que « nous devons canaliser cela de manière positive, pas négative. Je ne pense pas que les sociétés gérant les différents médias sociaux aient apporté des améliorations dans la lutte contre le harcèlement. » Son nouveau coéquipier, George Russell, a lui aussi réagi à cela.

Pour Russell, Latifi « ne méritait pas du tout » les menaces qu’il a reçu après Abu Dhabi