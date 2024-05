Mbappé - PSG : Luis Enrique fait une annonce surprenante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà absent à Lorient, Kylian Mbappé n’était pas du déplacement à Metz ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1. À une semaine de la finale de Coupe de France opposant le PSG à l’OL, Luis Enrique s’est prononcé sur la présence ou non de l’international tricolore pour cet ultime rendez-vous de la saison.

Kylian Mbappé n’a pas eu l’occasion d’effectuer sa dernière apparition en Ligue 1 ce dimanche lors du déplacement à Metz (2-1). Tout comme certains de ses coéquipiers, l’international français avait été mis au repos par Luis Enrique, ce qui lui a permis de se rendre à Cannes durant le week-end en compagnie d’Ousmane Dembélé. Le numéro 7 du PSG, en partance pour le Real Madrid, rate son deuxième match de suite, de quoi semer le trouble sur sa participation à la finale de Coupe de France.

« Certains joueront et d’autres non »

Et ce n’est pas la dernière sortie de Luis Enrique sur le sujet qui va permettre de mettre fin à la discussion. « Je compte sur tous mes joueurs pour le dernier match, comme je l’ai fait toute la saison. Je compte sur tous mes joueurs, même si certains joueront et d’autres non. Je répète que c’est une très bonne semaine qui arrive », a indiqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

« Nous allons voir à l’entraînement qui a le plus envie de jouer ce match »