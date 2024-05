Mercato : L’OL annonce son entraîneur pour l’an prochain !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’incroyable remontée de l’OL au classement s’est terminée sur une sixième place pour l’équipe dirigée par Pierre Sage, qualifiée pour la Ligue Europa après avoir été lanterne rouge durant plusieurs semaines. Une compétition à laquelle pourra participer Pierre Sage, confirmé à son poste par John Textor après la victoire contre Strasbourg (2-1).

Pierre Sage a plus que réussi sa mission à l’OL. Nommé en tant qu’intérimaire après le départ de Fabio Grosso fin novembre, l’entraîneur s’est imposé au fil des semaines comme l’homme idéal pour sauver le club de la Ligue 2 et a même fini par emmener son équipe jusqu’à la Coupe d’Europe. Grâce à sa victoire contre Strasbourg dans le temps réglementaire grâce à un penalty d’Alexandre Lacazette (2-1), Lyon termine sixième du Championnat et disputera ainsi la Ligue Europa la saison prochaine, avec Pierre Sage aux manettes.

Mercato : L'OL a donné rendez-vous à son entraineur https://t.co/vvk1sVWTj2 pic.twitter.com/WLm3GISRDi — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

« C’est un homme bien avec un bon cœur »

Présent en zone mixte dimanche soir, John Textor a confirmé Pierre Sage dans ses fonctions, se montrant dithyrambique à l’égard de son entraîneur. « Au début de saison, nous étions concentrés sur la survie, c’était dans les têtes de tout le monde. A un moment, ils ont simplement commencé à y croire. Pierre est arrivé. C’est une jeune équipe et les joueurs veulent juste un bon plan dans lequel ils croient. Ce que Pierre Sage a fait avec l’équipe est exactement ça. C’est un homme bien avec un bon cœur, il avait un bon plan, il l’a bien communiqué, bien enseigné. Nous sommes aussi fiers du centre de formation, nous leur apprenons bien », a confié le président de l’OL dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Bien sûr qu’il reste, il va rester un moment »