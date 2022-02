Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo prend position pour cette révolution !

Publié le 20 février 2022 à 19h35 par P.L.

Avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022, Daniel Ricciardo devra s'adapter à une nouvelle monoplace. Mais l'Australien se montre plutôt optimiste à l'approche de la nouvelle saison.

Arrivé chez McLaren en 2021, Daniel Ricciardo a connu une adaptation difficile. Malgré des progrès convaincants en fin de saison, l’Australien a tout de même terminé l’année à la 8e place, derrière son coéquipier Lando Norris. Mais en 2022, une nouvelle réglementation visant à plafonner le budget des différentes écuries vient apporter un souffle de fraîcheur et d’espoir sur la Formule 1. Si Daniel Ricciardo devra s’adapter à une toute nouvelle voiture, il reste cependant optimiste sur la saison à venir.

«Avoir ce changement de réglementation me permet d’avoir une approche un peu plus optimiste»