Formule 1

Formule 1 : Après Abu Dhabi, Hamilton lâche un énorme message à Verstappen !

Publié le 19 février 2022 à 21h35 par B.C. mis à jour le 19 février 2022 à 21h42

Après les événements survenus lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Lewis Hamilton s’est montré fair-play à l’égard de Max Verstappen, champion en titre.

Alors que son avenir était incertain, Lewis Hamilton sera bien de la partie pour la saison 2022 de Formule 1. De nombreuses rumeurs avaient en effet circulé au sujet du pilote britannique après les décisions polémiques survenues lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, qui avaient permis à Max Verstappen de remporter le premier titre de sa carrière. À l’occasion de la présentation de la Mercedes F1 W13, Lewis Hamilton est revenu sur la controverse, en refusant d’accabler le pilote Red Bull.

« Max a fait tout ce qu’un pilote devait faire lorsqu’une opportunité se présente »