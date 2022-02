Formule 1

Formule 1 : George Russell s'enflamme pour la nouvelle Mercedes !

Publié le 18 février 2022 à 23h35 par B.L.

La saison prochaine, George Russell défendra les couleurs de Mercedes. Le pilote de 24 ans a partagé sa joie après avoir piloté pour la première fois la nouvelle monoplace de l'écurie allemande.

George Russell va changer de dimension lors de la prochaine saison de Formule 1. Après trois ans passés chez Williams, le Britannique va désormais piloter pour Mercedes. De plus, le coureur de 24 ans va être associé au septuple champion du monde Lewis Hamilton. Ce dernier a officialisé son envie de poursuivre sa carrière vendredi, à l'occasion de la présentation de la nouvelle monoplace de Mercedes. Une voiture qu'a pu tester George Russell à Silverstone, le tout sous une pluie battante.

« J’ai eu des frissons lorsque la voiture a démarré pour la première fois »