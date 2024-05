F1 - Verstappen : Ferrari met la pression sur Red Bull !

Pierrick Levallet

Après avoir dominé la F1 d'une main de maître depuis 2022, Red Bull ne semble plus avoir une grande longueur d'avance sur d'autres équipes. Max Verstappen a notamment laissé échapper trois Grands Prix cette saison, dont celui de Monaco ce dimanche. Carlos Sainz Jr en a alors profité pour mettre la pression sur l'écurie autrichienne pour les prochaines courses.

Red Bull ne semble plus autant intouchable qu’avant. L’écurie autrichienne a déjà laissé trois Grands Prix lui échapper cette saison. Après l’Australie et Miami, Max Verstappen s’est incliné face à Charles Leclerc à Monaco ce dimanche. Pour Carlos Sainz Jr, Red Bull continue d’être l’équipe numéro une en F1. Mais l’Espagnol sent qu’un rien sépare l’écurie de Max Verstappen à Ferrari et McLaren.

«La moindre petite chose peut transformer la monoplace en une voiture gagnante»

« Mon bon sens me dit que sur des circuits normaux, Red Bull devrait toujours être favori. La domination, comme nous l'avons vue auparavant, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais favori, oui. Après, ce sera une lutte très serrée entre McLaren et nous. Je pense que nous sommes tous les trois à un niveau très similaire. Nos dernières références de circuits normaux, ce sont Imola et Miami, et si je me réfère à ces deux circuits, nous semblons être à un demi-dixième de McLaren et peut-être à un ou deux dixièmes de Red Bull. Cela signifie que le moindre petit progrès, la moindre petite amélioration, la moindre petite chose que nous apportons à la voiture peut donner une victoire potentielle ou la transformer en une voiture gagnante » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«C'est une bonne nouvelle pour le championnat»