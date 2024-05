F1 : Max Verstappen lance un avertissement à Red Bull

Pierrick Levallet

Max Verstappen commence à vivre ses premières difficultés chez Red Bull cette saison. Le Néerlandais, habitué à régner sur la F1 depuis 2022, a failli voir Lando Norris s'imposer à nouveau à Imola. Conscient que McLaren rattrape son retard, le triple champion du monde en titre a lancé un avertissement à Red Bull pour les prochaines courses.

Après avoir dominé entièrement les deux dernières saisons de F1, Max Verstappen connaît quelques difficultés en 2024. Battu à Miami, le pilote de Red Bull a failli voir Lando Norris s’imposer à nouveau face à lui à Imola. Le triple champion du monde en titre est parfaitement conscient que McLaren rattrape son retard sur Red Bull. Max Verstappen a alors lancé un avertissement à son équipe pour les prochaines courses.

F1 - Verstappen : Il prépare un coup à la Schumacher ? https://t.co/sUzy2kHE09 pic.twitter.com/HMdcZ3sOpT — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

«Les choses sont devenues plus serrées»

« Je pense qu'après Miami, il était assez clair que lorsque nous sommes allés à Imola, les écarts s'étaient resserrés, même si Imola n'était probablement pas non plus notre week-end le plus facile. [...] Ça va dépendre maintenant de qui va trouver plus de performance sur la voiture, trouver les meilleurs réglages possibles sur la voiture. Les choses sont devenues plus serrées, ce qui rend bien sûr très important d'essayer d'être à notre meilleur niveau, à 100% » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Nous essayons à nouveau de trouver les meilleurs réglages»