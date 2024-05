L’OM peut faire revenir des grands attaquants pour 0€ !

Arnaud De Kanel

L'OM cherche depuis des années son fameux 'grantatakan'. Les Phocéens semblent avoir trouvé la perle rare avec Pierre-Emerick Aubameyang mais l'avenir du Gabonais est très incertain. Pablo Longoria pourrait alors flairer les bons coups et quatre profils réputés passés à Marseille seront libre de tout contrat. Le 10 Sport vous les présente.

Partira ? Partira pas ? L'OM est dans le flou concernant Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues et il est encore sous contrat pendant deux ans. Pourtant, l'absence de Coupe d'Europe l'an prochain pourrait le pousser à aller voir ailleurs et signer un dernier gros contrat, en Arabie saoudite notamment. Ce qui serait tout simplement terrible pour l'OM qui devra faire face à des moyens limités pour le remplacer et qui va manquer d'attractivité. Pablo Longoria pourrait alors se tourner vers des anciens de la maison olympienne. Ils sont quatre dans cette situation et leur CV parle pour eux.



Les vieux briscards pour aider l'OM ?

Il y a tout d'abord Mario Balotelli. A 33 ans, l'attaquant italien a inscrit 7 buts en 16 matchs de championnat turc cette saison avec l'Adana Demirspor. Et comme tous les noms qui seront cités, son contrat expire à la fin du mois de juin. Balotelli avait apprécié son passage à l'OM et il pourrait alors venir terminer son histoire, à condition de revoir à la baisse ses exigences salariales.



Vient ensuite André Ayew. Le Ghanéen a l'OM dans le sang et il a montré qu'à 34 ans, il avait encore le niveau pour jouer en Ligue 1. Arrivé cet hiver au Havre, Ayew a grandement participé au maintien des Normands.



Pour finir avec les vieux briscards, comment ne pas évoquer Alexis Sanchez. Le Chilien avait fait le bonheur de l'OM sous Igor Tudor mais son retour à l'Inter l'été dernier n'a pas été une réussite. Il pourrait se relancer à Marseille mais à 35 ans et compte tenu de ses fraiches relations avec Pablo Longoria, cela parait impossible, mais sait-on jamais.

Le retour d'un transfert historique ?

Enfin, le dernier attaquant passé par l'OM qui sera libre fin juin et qui a encore à donner au football (30 ans) n'est autre que Michy Batshuayi. Vendu pour 40M€ à Chelsea, l'attaquant belge représente encore à ce jour la plus grosse vente de l'histoire de l'OM. Depuis, il se balade un peu partout en Europe sans vraiment trouver un semblant de stabilité. Enflammer le Vélodrome est une hypothèse qui ne devrait pas lui déplaire, lui qui est habitué aux grosses ambiances puisqu'il est passé à Dortmund, au Besiktas et au Fenerbahçe.