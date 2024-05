Transferts - PSG : Luis Enrique balance trois noms pour le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’approche du mercato estival, le PSG a déjà identifié les secteurs dans lesquels il souhaite se renforcer, ciblant notamment la charnière centrale. Alors que Leny Yoro, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le LOSC, apparaît comme la priorité du club, Luis Enrique aurait ciblé d’autres profils à en croire la presse espagnole.

A 18 ans, Leny Yoro apparaît aujourd’hui comme une piste chaude du PSG, passant à l’action dès l’hiver dernier comme vous l’avait révélé le10sport.com. Réclamant 90M€ en janvier, le LOSC va revoir son prix cet été pour son défenseur alors que ce dernier va entrer dans sa dernière année de contrat. Le PSG est encore en course, notamment en concurrence avec le Real Madrid, mais d’autres profils plairaient à Luis Enrique.

Leny Yoro n’est pas le seul sur la short-list de Luis Enrique

Selon OK Diario , Luis Enrique a coché trois noms pour renforcer la charnière centrale parisienne. Outre Leny Yoro, qui semble faire l’unanimité au sein du PSG, Robin Le Normand serait également dans les petits papiers de l’entraîneur espagnol qui a eu l’occasion de le voir de près à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, club où évolue le défenseur de 27 ans né en France et naturalisé espagnol.

Araujo également dans le viseur du PSG ?