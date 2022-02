Formule 1

Formule 1 : L'énorme sortie de Lewis Hamilton sur ses doutes pour son avenir !

Publié le 18 février 2022 à 17h35 par B.L.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton était incertain en Formule 1, le Britannique était bien présent ce vendredi à l'occasion de la présentation de la nouvelle monoplace de Mercedes. Le septuple champion du monde s'est alors confié sur ses nombreux doutes.

Lewis Hamilton sera bien présent sur les pistes en 2022. Après sa désillusion vécue à Abu Dhabi le 12 décembre dernier, le pilote de 37 ans s'était fait très discret. Par conséquent, les rumeurs sur une possible retraite du Britannique prenaient de l'ampleur jour après jour. Finalement, Lewis Hamilton est sorti du silence ce vendredi, lors de la présentation de la nouvelle Mercedes W13. Le septuple champion du monde a fait le point sur son état d'esprit avant d'attaquer la nouvelle saison.

« Bien sûr, à la fin d'une saison, on réfléchit »