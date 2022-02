Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff et Lewis Hamilton valident cette révolution en F1 !

Publié le 18 février 2022 à 12h35 par T.M.

Le verdict est tombé ce jeudi, Michael Masi a été démis de ses fonctions. Pour le plus grand bonheur de Toto Wolff et Lewis Hamilton.

Depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi la saison dernière, Michael Masi, directeur de course, était au coeur de la polémique et ciblé notamment par Mercedes. En effet, il s’était vu reprocher sa décision qui a fini par favoriser Max Verstappen et ainsi permis son sacre devant Lewis Hamilton. De quoi donc susciter la colère de l’écurie emmenée par Toto Wolff et celle-ci a fini par obtenir gain de cause puisque ce jeudi, la FIA a annoncé que Michael Masi n’occuperait plus ses fonctions de directeur de course.

« La FIA a mis en en place de nouvelles bonnes structures »