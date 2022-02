Formule 1

Formule 1 : L’annonce de Charles Leclerc sur son duel avec Carlos Sainz Jr !

Publié le 18 février 2022 à 9h35 par T.M.

Alors que Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr sont coéquipiers chez Ferrari, ils seront toutefois rivaux sur la piste. Et la bataille sera au rendez-vous entre les deux pilotes.

Depuis la saison dernière, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr font la paire chez Ferrari. Si l’entente est bonne entre les deux pilotes, il n’empêche que sur la piste, ils sont adversaires. Et en 2021, c’est l’Espagnol qui a pris le meilleur sur le Monégasque. Qu’en sera-t-il pour la saison 2022 ? Rapporté par Auto Hebdo , Charles Leclerc s’est prononcé sur son duel avec Sainz Jr et la bataille qui s’annonce avec lui.

« On est libre de se battre »