Mercato - OM : Longoria prépare déjà un transfert historique ?

Cet été, le mercato olympien s'annonce très chaud. Et pour cause, après une saison décevante, l'OM s'apprête une nouvelle fois à chambouler son effectif en vue de la saison prochaine. Néanmoins, Pablo Longoria souhaite s'appuyer sur certains cadres, à l'image de Leonardo Balerdi dont le transfert ne sera rendu possible qu'en cas d'offre record.

C'est probablement la grande satisfaction de la saison du côté de l'OM. Recruté pour 8M€ en 2021, après une saison en prêt, Leonardo Balerdi a enfin confirmé les espoirs placés en lui. L'Argentin, convoqué dans une liste de l'Albiceleste élargie à 29 pour la Copa America, s'est imposé comme le patron de la défense marseillaise.

Balerdi vers une prolongation ?

Par conséquent, Pablo Longoria compte bien s'appuyer sur Leonardo Balerdi la saison prochaine. Selon les informations de La Provence , les deux parties discutent même d'une prolongation, alors que l'actuel contrat de l'Argentin s'achève en 2026 à l'OM. L'absence de qualification européenne ne serait pas un frein à ces négociations.

L'OM ne veut pas le vendre, à moins d'une offre record

En revanche, que fera l'OM si jamais un club transmet une très grosse offre pour recruter Leonardo Balerdi ? La Provence, qui rappelle que l'Atlético de Madrid était notamment intéressée cet hiver, assure que le club phocéen sera contraint de vendre son défenseur, mais il faudra pour cela que l'offre se rapproche des 39M€ lâchés par Chelsea pour Michy Batshuayi en 2016. Un transfert qui reste la plus grosse vente de l'histoire de l'OM.