Mercato - PSG : Une grosse bataille est annoncée pour le remplaçant de Mbappé

Cet été, le PSG va devoir réaliser un gros mercato estival et notamment mettre la main sur un remplaçant de qualité à Kylian Mbappé. Luis Campos a déjà commencé à penser à certaines pistes dont fait partie Benjamin Šeško. Le Slovène réalise de très belles performances au RB Leipzig, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer le regard de nombreux prétendants.

Kylian Mbappé ne pourra plus aider le PSG la saison prochaine. Après sept saisons au sein du club de la capitale, le champion du monde a décidé de changer d'air. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant devrait, sauf retournement de situation, rejoindre le Real Madrid.

Plusieurs grands clubs pistent Šeško

Le PSG a notamment identifié Benjamin Šeško comme un potentiel remplaçant à Kylian Mbappé. Problème, d'après le journaliste Fabrizio Romano, qui s'est confié à CaughtOffside , Paris n'est pas le seul club intéressé par le profil du joueur du RB Leipzig. « Je continue de mentionner Chelsea, Arsenal et Man United comme des clubs intéressés en Premier League, mais tout dépend de la décision du joueur maintenant. Šeško semble idéal pour donner à Arsenal une plus grande menace en attaque, les buts se tarissant pour Gabriel Jesus, sujet aux blessures ces derniers temps, tandis que Chelsea a sûrement besoin d'un finisseur plus fiable après une campagne irrégulière de Nicolas Jackson. »

Šeško a refusé l'Arabie saoudite