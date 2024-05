Transfert à 20M€ au PSG, c’est inattendu !

Arnaud De Kanel

Le PSG tient son premier renfort de l'été et c'est pour le moins inattendu. Alors qu'on pouvait penser qu'Arnau Tenas allait s'installer confortablement dans un rôle de doublure, le club de la capitale est sur le point de boucler l'arrivée de Matvey Safonov. Le transfert du portier russe est estimé à 20M€.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est confronté à un défi de taille, à savoir lui trouver son digne successeur. Ce dossier va beaucoup occuper les dirigeants parisiens qui ont fait le choix d'en régler un autre totalement différent. Alors que Keylor Navas et Sergio Rico s'en vont, le PSG va recruter un nouveau gardien pour une somme assez importante.



Safonov arrive au PSG

Le PSG touche au but dans le dossier Matvey Safonov. Selon Fabrizio Romano, l'arrivée du gardien russe devrait être officialisée au mois de juin, soit dans les prochains jours. Ce transfert est tout simplement inattendu. D'une part, Luis Enrique apprécie Arnau Tenas, qui devrait donc filer en prêt durant le mercato, et l'Espagnol aurait pu concurrencer Gianluigi Donnarumma qui aura le droit la saison prochaine à une dernière chance. D'autre part, ce deal, qui est estimé à 20M€ est assez douteux. Jamais Kransodar n'a vendu un de ses titulaires plus de 9M€ ces dernières années et là, le PSG arrive et propose 20M€, un record dans l'histoire du club russe, pour un joueur qui ne sera même pas titulaire. « Comment ça peut passer, franchement », s'interroge Romain Molina. Ce sera aux instances d'en juger mais d'un point de vue sportif, le PSG réalise peut-être un bon coup.

«Il va chercher les ballons, à la Lloris»