Mercato : Le RC Lens a trouvé le remplaçant de Franck Haise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le marché des entraîneurs est animé partout en Europe, et la Ligue 1 ne fait pas exception alors que l’OM et le RC Lens sont notamment à la recherche d’un nouveau technicien. Alors que Franck Haise devrait rejoindre l’OGC Nice, la formation nordiste aurait identifié son successeur, qui connaît déjà le championnat de France.

Une page se tourne au RC Lens. Présent sur le banc des Sang et Or depuis 2020, Franck Haise va prochainement s’engager en faveur de l’OGC Nice pour deux ans, et ce alors que son nom avait notamment circulé du côté de l’OM. Les Lensois sont donc à la recherche d’un remplaçant, avec une short-list composée de Bruno Genesio, Luka Elsner ou encore Will Still, bien parti pour débarquer.

Mercato - RC Lens : Un gros départ est annoncé, il vend la mèche https://t.co/FHTWCrTTJ5 pic.twitter.com/m3mLoJincS — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Will Still devrait s’engager au RC Lens

Cité comme la piste la plus chaude, Will Still devrait bien s’engager rapidement en faveur du RC Lens. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l’ancien entraîneur du Stade de Reims poussé vers la sortie avant la fin de la saison sera le successeur de Franck Haise du côté du Stade Bollaert, et il ne débarquera pas seul.

Son frère pour l’accompagner ?

D'après Sacha Tavolieri, le frère de Will Still l’accompagnera en qualité d’adjoint. Alors que l’entraîneur belge disposait de touches en Angleterre, avec un intérêt de Norwich City et Sunderland, c’est bien en Ligue 1 qu’il devrait poursuivre sa carrière.