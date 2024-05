Tennis : Après Roland-Garros, il annonce du lourd pour Nadal

Alexis Brunet

Roland-Garros n'aura pas duré très longtemps pour Rafael Nadal. L'Espagnol a réussi quelque peu miraculeusement à être présent au majeur parisien, mais il s'est fait éliminer dès le premier tour par Alexander Zverez. Cette défaite était prévisible, mais maintenant le Majorquin est concentré sur son objectif numéro un, les Jeux Olympiques de Paris.

Depuis plusieurs mois, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition. L'Espagnol est passé par des hauts et des bas, mais il a tout de même réussi à participer à Roland-Garros, ce qui était très important pour lui. En effet, le Taureau de Manacor entretient un lien très fort avec le majeur français, qu'il a remporté à quatorze reprises.

Zverez a battu Nadal au premier tour

Rafael Nadal a donc pu participer à Roland-Garros, mais il n'a pas fait des miracles. Au premier tour, l'Espagnol était opposé à Alexander Zverev. Un vrai challenge pour le Majorquin, car l'Allemand était quatrième mondial. Ce dernier s'est donc logiquement imposé et le Taureau de Manacor à quitter RG dès le premier tour, ce qui n'est pas franchement une habitude pour lui.

Nadal est focalisé sur les Jeux Olympiques