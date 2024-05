Roland-Garros : Djokovic, Alcaraz... Qui a soigné son entrée en lice ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La journée de mercredi marque le grand début du deuxième tour et il est déjà l'heure de dresser un premier bilan des favoris pour en savoir un peu plus sur l'état de forme des uns et des autres. C'est Novak Djokovic qui fermait la marche mardi soir en disputant son premier tour lors de la night session sur le Philippe-Chatrier et une chose est sûre, il semblait déjà dans une bien meilleure forme que les semaines précédentes. Mais d'autres ont aussi marqué les esprits...

Dans cette édition 2024 de Roland-Garros qui paraît plus ouverte que jamais, les noms cités parmi les favoris sont nombreux et pour le moment, ils ont tous passé le premier tour sans accroc. Avant le tournoi, il était difficile d'imaginer dans quel état Jannik Sinner et Carlos Alcaraz allaient démarrer à la suite de leurs pépins physiques, et Novak Djokovic a semblé hors du coup ces derniers temps, notamment après sa nouvelle défaite en demi-finales du tournoi de Genève vendredi.

Sinner et Alcaraz très rassurants

Pas forcément rassurant lors de sa conférence de presse d'avant-tournoi, Jannik Sinner avait confié ne pas trop savoir à quoi s'attendre. Finalement, l'Italien a dominé assez largement le gros serveur Christopher Eubanks, pas spécialiste de la terre battue. C'est la même chose pour Carlos Alcaraz, qui a même écrabouillé l'Américain J.J. Wolf en moins de deux heures pour franchir le deuxième tour. Pour rappel, la place de numéro 1 mondial est en jeu lors de ce tournoi.

Djokovic se rassure aussi

En déclarant avant son entrée en lice qu'il ne se considère pas comme un favori pour Roland-Garros, Novak Djokovic a tout de même livré une prestation honorable au premier tour mardi soir face à Pierre-Hugues Herbert. Pas flamboyant, il a tout de même été au-dessus pendant tout le match, évitant de s'embarquer dans des difficultés. Le Serbe semble déjà beaucoup mieux qu'à Rome et à Genève, où il a parfois été pris de tremblements aux changements de côté. Il faudra tout de même continuer à surveiller son parcours.

Pas de casse chez les grands noms

Finalement, la seule référence à avoir quitté le tournoi dès le premier tour est... Rafael Nadal. Malgré un niveau de jeu exceptionnel pour quelqu'un qui a disputé si peu de matches depuis longtemps, l'Espagnol est tombé sur un Alexander Zverev en fusion, notamment au service. Sur sa lancée de sa victoire à Rome, l'Allemand impressionne. Stéfanos Tsitsipas a également brillé, tout comme Daniil Medvedev qui a dû laisser échapper une manche en route face à Dominik Koepfer.