Roland-Garros : Nadal déballe tout après la désillusion

Pierrick Levallet

Il fallait un miracle pour espérer voir Rafael Nadal aller loin lors de cette édition de Roland-Garros. Et son aventure s'est finalement arrêtée dès le premier tour. L'Espagnol est tombé en trois sets face à Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-3). Le joueur de 37 ans est d'ailleurs revenu en détail sur sa seule et unique rencontre sur la terre battue parisienne en 2024.

Pour son retour à Roland-Garros, Rafael Nadal était confronté à un véritable défi ce lundi. L’Espagnol affrontait Alexander Zverev lors du premier tour des Internationaux de France. Pas vraiment revenu à son véritable niveau, le joueur de 37 ans s’est incliné 3 sets à 0 face à l’Allemand (6-3, 7-6, 6-3). Si Rafael Nadal a laissé entendre que ce match pouvait être le dernier de sa carrière à Roland-Garros, il est ensuite revenu sur cette rencontre plus en détail.

«Je suis arrivé sur le court avec l’idée qu’il me fallait me battre»

« Je suis rentré sur le court aujourd’hui (lundi) avec l’étrange impression que j’allais jouer un premier tour à Roland‐Garros et en n’étant pour une fois pas le favori. Et ça a été vrai, mais je suis arrivé sur le court avec l’idée qu’il me fallait me battre pour gagner ce match, qu’il me fallait déployer toute l’énergie nécessaire, revenir à mon meilleur niveau, et j’espérais que mon adversaire ne jouerait pas à son meilleur niveau, parce que c’est toujours difficile au premier tour » a d’abord expliqué la légende espagnole dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«À certain moments, j’ai joué à un très bon niveau»