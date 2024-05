Rafael Nadal annonce son retour à Roland-Garros !

Alexis Brunet

Lundi soir, Rafael Nadal n'a pas créé l'exploit. L'Espagnol s'est incliné en trois sets, face à Alexander Zverez, au premier tour de Roland-Garros. Pas épargné par les blessures dernièrement, le Majorquin n'a pas démérité face au quatrième mondial. Après la rencontre, il a annoncé qu'il sera de retour à Roland-Garros, lors des Jeux Olympiques, car le tournoi de tennis se déroulera du côté de la Porte d'Auteuil.

Début janvier, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition, presque un an après son dernier match. Petit à petit, l'Espagnol a retrouvé du rythme et il a pu enchaîner les matches et les tournois. Cela lui a permis de pouvoir être de la partie lors de Roland-Garros. Malheureusement, cela a tourné court, puisque le Taureau de Manacor s'est incliné dès le premier tour, face à Alexander Zverev.

Nadal sera de retour à Roland-Garros... pour les JO !

Rafael Nadal ne sait pas encore s'il pourra revenir à Roland-Garros l'année prochaine, pour essayer de remporter une quinzième couronne à Paris. En revanche, l'Espagnol a annoncé qu'il allait faire son retour à RG dès cet été. En effet, le Majorquin doit participer aux Jeux Olympiques et le tournoi de tennis aura lieu sur les courts de Roland-Garros. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Je ne vais nulle part pour le moment, je ne compte pas m’éloigner. Je ne sais pas ce qui va se passer au cours des prochains mois. Il faut que j’achève ce processus. Mon état d’esprit, c’est que je suis prêt à jouer jusqu’aux Jeux Olympiques. Ensuite, je verrai comment je me sens sur différents plans au niveau de la motivation personnelle, au niveau corporel, physique et au niveau tennistique également. Je verrai s’il est sensé ou pas de continuer à jouer. »

Un double avec Alcaraz ?

Si Rafael Nadal gagne une médaille lors des JO cet été, cela ne sera pas la première fois que l'Espagnol réalise une telle prouesse. En effet, il a déjà remporté une médaille d'or en simple et une en double. Pour Paris, la possibilité de former une paire espagnole avec Carlos Alcaraz a notamment été évoquée.