Roland-Garros : Cornet-Zheng, dernière danse ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La journée de mardi pourrait être placée d'entrée de jeu sous le signe des au revoirs au public français. En effet, l'un des matches très attendus de la journée concerne Alizé Cornet. A 34 ans, la Niçoise dispute son dernier tournoi et elle voudra forcément laisser une dernière belle image de son parcours. Redescendue au-delà du top 100, il était temps pour elle ranger les raquettes. Quoi de mieux que face à une top 10 pour son dernier souffle.

Présente au très haut niveau depuis près de 20 ans, Alizé Cornet a connu une carrière formidable sans pour autant avoir fait la une de tous les médias. La Française fait preuve d'une longévité extraordinaire et à l'occasion de son entrée en lice ce mardi, elle pousse son record de participations consécutives en Grand Chelem un peu plus loin : 69. Ne cherchez pas plus loin depuis le début de l'ère Open, personne n'a réussi à aligner autant de participations consécutives chez les femmes !

Un match intéressant

Il y a deux ans, les deux femmes s'étaient déjà croisées sur le Philippe-Chatrier mais la Française avait dû lâcher l'affaire, blessée. Depuis, la Chinoise a battu une fois Alizé Cornet à Rome en 2023 mais on peut penser que cet affrontement entre les deux joueuses peut être serré devant le public français. La Niçoise est descendue au classement certes mais la terre battue n'est pas spécialement la surface de la dernière finaliste de l'Open d'Australie. D'ailleurs cette dernière a connu quelques mésaventures...

Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal après Roland-Garros ! https://t.co/FCoEKLQANc pic.twitter.com/IPR26RZAOU — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Cornet, une grande carrière à l'honneur

Professionnelle depuis 2005, Alizé Cornet avait débuté sa carrière à Roland-Garros en affrontant Amélie Mauresmo au deuxième tour à seulement 15 ans. La Niçoise a parcouru un long chemin depuis, ponctué par six titres sur le circuit WTA, une 11ème place mondiale en 2009 et une générosité qui tient toujours après tant d'années. Connue également pour ses petites sautes d'humeur sur le court, elle a su se faire entendre pendant longtemps. Espérons qu'elle reçoive le bel hommage qu'elle mérite.

Une joueuse unique

Capable de réaliser de grands exploits, à l'image de battre Serena Williams trois fois d'affilée lorsqu'elle était numéro 1 mondiale en 2014, ou mettre fin à la série de 37 victoires consécutives d'Iga Swiatek à Wimbledon en 2022, Alizé Cornet laissera sans doute une empreinte indélébile dans le cœur des fans français. En apportant son talent au service du tennis français, elle aura bien mérité sa cérémonie d'honneur. Espérons pour elle que ce soit le plus tard possible...